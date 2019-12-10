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"Нафтогаз" заморозив ціну на газ для населення до 1 травня

Новини » Економіка     10.12.2019 - 13:23
"Нафтогаз" заморозив ціну на газ для населення до 1 травня
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна за замовчуванням встановлена на рівні 5,5 грн за кубометр (без ПДВ і транспортування)

НАК "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). Про це повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, гарантована оптова ціна "Нафтогазу "зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газсбытов).

Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу по газопроводах, а також націнки газзбутів. При поточних транспортних тарифах кінцева роздрібна ціна з урахуванням ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м, повідомили в "Нафтогазі".

Як роз'яснили в "Нафтогазі", з 1 січня 2020 року і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства і виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною. Для цього від споживачів не потрібно ніяких дій, підписання додаткових угод або внесення передоплати.

У той же час, будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантованої ціни і вибрати щомісячну ринкову ціну. У цьому випадку, з 10 по 24 грудня таким споживачам необхідно звернутися в свої регіональні збутові компанії.

"Нафтогаз" попереджає, що щомісячна ринкова ціна на початку 2020 року може як підвищитися, так і знизитися, в залежності від результатів переговорів з "Газпромом", погоди, ринкової ситуації та інших факторів.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ у грудні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО) на 12,7% до 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбуті і витрат на транспортування).

Нагадаємо, уряд зафіксував ціну на газ для населення з 1 січня до 1 травня 2020 року з допомогою так званої "страхової ціни". При цьому ціни на газ для населення знову будуть ринковими з 1 травня 2020 року.

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