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У Світловодську збільшилися проблеми з опаленням

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 10:50
У Світловодську збільшилися проблеми з опаленням
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проблеми планують усунути 11 грудня

В Україні проблеми з опаленням зберігаються у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій Facebook.

За станом на 11 грудня повністю опалювальний сезон почався в 21 області та Києві. При цьому у Світловодську Кіровоградської області збільшилася кількість неопалюваних будинків до трьох. В цілому проблеми з опаленням спостерігаються в таких областях:

  • у Запорізькій області у Василівському районі не опалюється 1 навчальний заклад. Навчальний процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 15.12.2019;
  • у Кіровоградській області - в м. Світловодськ неопалюваних 3 житлових будинки та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 11.12.2019;
  • у Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 2 навчальні заклади. Орієнтовний термін підключення - 17.12.2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Світловодську проблеми з опаленням були в одному житловому будинку і одному навчальному закладі. Їх повинні були бути усунені 10 грудня.

Також повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). При поточних транспортних тарифах кінцева роздрібна ціна з урахуванням ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.

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