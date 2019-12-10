Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Станом на 10 грудня на 100% підключені до опалення 21 область та Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

За інформацією обласних державних адміністрацій проблемні питання з опаленням у таких регіонах:

у Запорізькій області - у Василівському районі не опалюється 1 навчальний заклад. Учбовий процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 15.12.2019;

у Кіровоградській області - у м. Світловодськ не опалюються 1 житловий будинок та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 10.12.2019;

у Полтавській області – в Решетилівському районі не опалюються 2 заклади освіти. Орієнтовний термін підключення – 17.12.2019.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). При поточних транспортних тарифах кінцева роздрібна ціна з урахуванням ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.

РБК-Україна писало, що субсидії українським громадянам будуть гарантовано виплачені цієї зими.