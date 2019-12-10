Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Останньою планують повністю підключити Полтавську область
Станом на 10 грудня на 100% підключені до опалення 21 область та Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
За інформацією обласних державних адміністрацій проблемні питання з опаленням у таких регіонах:
Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). При поточних транспортних тарифах кінцева роздрібна ціна з урахуванням ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.
РБК-Україна писало, що субсидії українським громадянам будуть гарантовано виплачені цієї зими.