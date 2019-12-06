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В Україні повністю підключено до опалення 22 області

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 10:23
В Україні повністю підключено до опалення 22 області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проблеми з опалення існують у Києві, Кіровоградській та Полтавській областях

Станом на 6 грудня в Україні спостерігаються проблеми з підключенням опалення лише у Києві та 2 областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад та територій України в Facebook.

Як повідомляється, на сьогодні в Україні повністю до опалення підключено 22 області.

Проблеми спостерігаються у Києві, Кіровоградській та Полтавській областях:

  • у Світловодську без опалення залишаються 2 житлові будинки. Передбачається, що тепло в ці будинки подадуть до кінця 6 грудня;
  • у Решетилівському районі Полтавської області на сьогодні не опалюються 13 закладів освіти, орієнтовний термін підключення 10 грудня;
  • у столиці без опалення перебувають 4 житлові будинки, в які подадуть тепло вже сьогодні;

Опалення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до опалення в Україні було підключено 21 область. Проблеми з опаленням було зафіксовано у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях, а також у Києві.

Крім того, прокуратура розпочала розслідування через зрив опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.

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