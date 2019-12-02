ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні назвали причину зриву опалювального сезону в Світловодську

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 00:35
У Кабміні назвали причину зриву опалювального сезону в Світловодську
Фото: Альона Бабак (samopomich.ua)

Міністр вважає причиною кризу місцевого самоврядування

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що зрив опалювального сезону в Світловодську відбувся через кризу місцевого самоврядування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, місті вже дуже давно триває безвладдя. Міністр зазначила, що Світловодську потрібний мер.

"Ще з минулого року були звернення до Верховної ради провести позачергові вибори мера. Голови не має, секретарі ради змінюються, комунальне майно передали незрозуміло в який спосіб приватній компанії, включаючи мережі та майно, яке є системами життєзабезпечення, що заборонено законом. Цьому місту потрібен мер", - сказала Бабак.

Нагадаємо, станом на 1 грудня у Світловодську (Кіровоградська область) тривають роботи з ліквідації локальних поривів на тепломережах, місто досі залишається без опалення.

Раніше повідомлялося, що прокуратура відкрила виробництво із-за зриву опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.

Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві У Харківській області розслідують зрив опалювального сезону в двох містах
Новини України отопительный сезон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся