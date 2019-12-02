У Кабміні назвали причину зриву опалювального сезону в Світловодську

Фото: Альона Бабак (samopomich.ua)

Міністр вважає причиною кризу місцевого самоврядування

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що зрив опалювального сезону в Світловодську відбувся через кризу місцевого самоврядування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, місті вже дуже давно триває безвладдя. Міністр зазначила, що Світловодську потрібний мер.

"Ще з минулого року були звернення до Верховної ради провести позачергові вибори мера. Голови не має, секретарі ради змінюються, комунальне майно передали незрозуміло в який спосіб приватній компанії, включаючи мережі та майно, яке є системами життєзабезпечення, що заборонено законом. Цьому місту потрібен мер", - сказала Бабак.

Нагадаємо, станом на 1 грудня у Світловодську (Кіровоградська область) тривають роботи з ліквідації локальних поривів на тепломережах, місто досі залишається без опалення.

Раніше повідомлялося, що прокуратура відкрила виробництво із-за зриву опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.