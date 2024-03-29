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Зеленский отреагировал на петицию об онлайн-казино и дал поручение СБУ

Пятница 29 марта 2024 19:35
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Зеленский отреагировал на петицию об онлайн-казино и дал поручение СБУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский поручил спецслужбам и Совету национальной безопасности и обороны подготовить аналитику по ограничению работы онлайн-казино. Так глава государства отреагировал на собранные голоса за соответствующую петицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента.

По словам Зеленского, электронная петиция №22/223008-эп с призывом ограничить работу онлайн-казино за один день набрала необходимое количество голосов.

Отметим, что по состоянию на сейчас уже есть 26041 из необходимых 25000 "подписей" инициативы.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино - онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества", - сказал президент.

Он добавил, что дал поручение главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифри и секретарю СНБО "собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение".

О чем именно петиция

На сайте президент Украины 29 марта была зарегистрирована петиция №22/223008-эп с призывом к главе государства ограничить работу онлайн-казино. Только через несколько часов она набрала 25 тысяч необходимых голосов.

Автором инициативы стал Пало Петриченко, военнослужащий 59 бригады ВСУ. Он просит президента внести в парламент неотложный законопроект, который будет предусматривать на время действия военного положения:

  • запрет азартных игр и доступ к онлайн-казино для военнослужащих;
  • запрещение рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и какой-либо связанной символики или предметов с войной и армией – форма, каска, автомат и т.д.;
  • запрещение благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка;
  • запрет военным частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных физических или юридических лиц;
  • запрет любой рекламы или публичных упоминаний фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;
  • запрещение ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;
  • обязательства интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

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