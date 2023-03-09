В ЕС предварительно договорились ускорить закупку и поставку боеприпасов ВСУ, - Боррель

Страны Европейского Союза предварительно договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить большее количество боеприпасов Украине. Однако теперь должны решить, как это реализовать.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно плану, страны ЕС получат финансовые стимулы в размере 1 млрд евро, что побудит их отправить больше снарядов в Украину. Еще 1 млрд евро пойдет на их совместную закупку.

"Мы достигли общего согласия по этой процедуре, но есть вопросы, которые еще не решены. Все должно быть детально обсуждено", - добавил Боррель.

Боррель добавил, что надеется, что план окончательно согласуют уже на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 20 марта.