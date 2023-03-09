В ЕС предварительно договорились ускорить закупку и поставку боеприпасов ВСУ, - Боррель
Страны Европейского Союза предварительно договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить большее количество боеприпасов Украине. Однако теперь должны решить, как это реализовать.
Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно плану, страны ЕС получат финансовые стимулы в размере 1 млрд евро, что побудит их отправить больше снарядов в Украину. Еще 1 млрд евро пойдет на их совместную закупку.
"Мы достигли общего согласия по этой процедуре, но есть вопросы, которые еще не решены. Все должно быть детально обсуждено", - добавил Боррель.
Боррель добавил, что надеется, что план окончательно согласуют уже на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 20 марта.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Боррель недавно призвал средства из европейских оборонных фондов направить на закупку боеприпасов для Украины.
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