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Проблема управління та точності: чому гіперзвукова зброя ще не готова до застосування

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 13:20
Проблема управління та точності: чому гіперзвукова зброя ще не готова до застосування Фото: чому гіперзвукова зброя ще не готова до застосування (uawire.org)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Головна перевага гіперзвукових ракет в тому, що теоретично через свою швидкість і непередбачувану траєкторію вони можуть подолати протиракетну оборону противника і вразити ціль на його території. Але ключовим залишається питання керованості такої ракети і точності її попадання.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна військовий експерт Сергій Згурець, йдеться в матеріалі "Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до воєн майбутнього".

Навіть Китай не може похвалитися успішністю випробувань цієї ракети. Вона істотно відхилилася від точки приземлення. Відповідно, резюмував Згурець, світові країни швидше за все ще не вирішили проблему точності такої зброї - ключову для її бойового використання.

З огляду на це, Росія використовує переможні реляції про свій гіперзвук скоріше як пропагандистський інструмент, а не як реальне підтвердження технологічного прориву, уточнив він.

Нагадаємо, 29 листопада Росія провела випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон".

Зазначимо, Пентагон уклав контракти на розробку гіперзвукових систем.

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