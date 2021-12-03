Проблема управления и точности: почему гиперзвуковое оружие еще не готово к применению
Главное преимущество гиперзвуковых ракет в том, что теоретически из-за своей скорости и непредсказуемой траектории они могут преодолеть противоракетную оборону противника и поразить цель на его территории. Но ключевым остается вопрос управляемости такой ракеты и точности ее попадания.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Сергей Згурец, говорится в материале "Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего".
Даже Китай не может похвастаться успешностью испытаний этой ракеты. Онасущественно отклонилась от точки приземления. Соответственно, резюмировал Згурец, мировые страны скорее всего еще не решили проблему точности такого оружия - ключевую для его боевого использования.
Учитывая это, Россия использует победные реляции о своем гиперзвуке скорее как пропагандистский инструмент, а не как реальное подтверждение технологического прорыва, уточнил он.
Напомним, 29 ноября Россия провела испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
Отметим, Пентагон заключил контракты на разработку гиперзвуковых систем.