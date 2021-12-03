Проблема управления и точности: почему гиперзвуковое оружие еще не готово к применению

Главное преимущество гиперзвуковых ракет в том, что теоретически из-за своей скорости и непредсказуемой траектории они могут преодолеть противоракетную оборону противника и поразить цель на его территории. Но ключевым остается вопрос управляемости такой ракеты и точности ее попадания.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Сергей Згурец, говорится в материале " Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего ".

Даже Китай не может похвастаться успешностью испытаний этой ракеты. Онасущественно отклонилась от точки приземления. Соответственно, резюмировал Згурец, мировые страны скорее всего еще не решили проблему точности такого оружия - ключевую для его боевого использования.

Учитывая это, Россия использует победные реляции о своем гиперзвуке скорее как пропагандистский инструмент, а не как реальное подтверждение технологического прорыва, уточнил он.