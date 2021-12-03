ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Проблема управления и точности: почему гиперзвуковое оружие еще не готово к применению

Новина українською →
Киев, Пятница 03 декабря 2021 13:20
Проблема управления и точности: почему гиперзвуковое оружие еще не готово к применению Фото: почему гиперзвуковое оружие еще не готово к применению (uawire.org)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Главное преимущество гиперзвуковых ракет в том, что теоретически из-за своей скорости и непредсказуемой траектории они могут преодолеть противоракетную оборону противника и поразить цель на его территории. Но ключевым остается вопрос управляемости такой ракеты и точности ее попадания.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Сергей Згурец, говорится в материале "Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего".

Даже Китай не может похвастаться успешностью испытаний этой ракеты. Онасущественно отклонилась от точки приземления. Соответственно, резюмировал Згурец, мировые страны скорее всего еще не решили проблему точности такого оружия - ключевую для его боевого использования.

Учитывая это, Россия использует победные реляции о своем гиперзвуке скорее как пропагандистский инструмент, а не как реальное подтверждение технологического прорыва, уточнил он.

Напомним, 29 ноября Россия провела испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Отметим, Пентагон заключил контракты на разработку гиперзвуковых систем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Соединенные Штаты Америки
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего