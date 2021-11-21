Пентагон уклав контракти на розробку гіперзвукових систем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ" .

Пентагон оголосив, що американські оборонні гіганти Raytheon, Lockheed Martin і Northrop Grumman отримали контракти на розробку ракет, які можуть захистити Сполучені Штати від гіперзвукових атак.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, можуть літати більш ніж у п'ять разів швидше швидкості звуку (5 махів).

Але вони більш маневрені, ніж їхні балістичні аналоги, і можуть відстежувати низьку траєкторію в атмосфері, що ускладнює захист від них.

За заявою Пентагону, ці три контракти були присуджені на розробку плануючих перехоплювачів і разом коштують понад 60 млн доларів.

Директор програм стратегічних систем ВМС США віце-адмірал Джонні Вулф повідомив, що США збираються розгорнути гіперзвукові системи в армії у 2023 фінансовому році. Атомні підводні човни будуть оснащені гіперзвуковими ракетами у 2028 році, есмінці отримають гіперзвукову зброю у 2025 році.