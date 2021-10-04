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"Проблема з мережею": у Facebook займаються відновленням роботи

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Понеділок 04 жовтня 2021 23:46
"Проблема з мережею": у Facebook займаються відновленням роботи Фото: технічна команда відновлює роботу Facebook (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Команда Facebook займається відновленням роботи. Виникли проблеми з мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заява голови технічної служби Facebook.

Команда вибачилася у зв'язку зі збоєм.

"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють якомога швидше, щоб її відновити", - йдеться в повідомленні.

Раніше видання NYT повідомило, що співробітники IT-гіганта не можуть потрапити в офіс компанії через те, що, що у них не працюють електронні перепустки.

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