"Проблема з мережею": у Facebook займаються відновленням роботи

Команда вибачилася у зв'язку зі збоєм.

"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють якомога швидше, щоб її відновити", - йдеться в повідомленні.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible