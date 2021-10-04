Не можуть ввійти в офіс. У співробітників Facebook не працюють е-перепустки, - NYT
Співробітники Facebook не можуть потрапити до офісу компанії. Їм це необхідно, аби оцінити масштаби збою соціальної мережі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналістки видання The New York Times.
За словами журналістки NYT, співробітники IT-гіганта не можуть потрапити до офісу компанії через те, що в них не працюють електронні перепустки.
"Тільки що розмовляла по телефону з людиною, що працює в Facebook, й яка розповіла, що сьогодні вранці співробітники не можуть увійти в офіс, щоб оцінити масштаби відключення, тому що їх перепустки для дверей не працюють", - пише журналістка.
Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021