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Не можуть ввійти в офіс. У співробітників Facebook не працюють е-перепустки, - NYT

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США , Понеділок 04 жовтня 2021 22:43
Не можуть ввійти в офіс. У співробітників Facebook не працюють е-перепустки, - NYT Фото: співробітників Facebook не можуть потрапити до офісу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Facebook не можуть потрапити до офісу компанії. Їм це необхідно, аби оцінити масштаби збою соціальної мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналістки видання The New York Times.

За словами журналістки NYT, співробітники IT-гіганта не можуть потрапити до офісу компанії через те, що в них не працюють електронні перепустки.

"Тільки що розмовляла по телефону з людиною, що працює в Facebook, й яка розповіла, що сьогодні вранці співробітники не можуть увійти в офіс, щоб оцінити масштаби відключення, тому що їх перепустки для дверей не працюють", - пише журналістка.

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