ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Проблема рейдерства закрита на 90%, - Малюська

Новини » Політика     30.12.2019 - 10:46
Проблема рейдерства закрита на 90%, - Малюська
Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

Міністерство юстиції бачило це проблемою номер один в 2019 році

Проблема рейдерства в Україні закрита на 90%. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про пріоритети Міністерства юстиції, Малюська сказав:

"Взагалі пріоритетів багато. В цьому році проблемою номер один було рейдерство. Це питання на 90% ми закриємо до кінця року. Відповідно, це не буде проблемою номер один для наступного року".

Він також назвав ряд пріоритетів на наступний рік.

"2020 рік ми більше присвятимо тюрмам, арбітражам та юридичному протистоянню з Російською Федерацією, цифровізації процесів. Це, напевно, чотири ключових напрямки реформування. Якщо говорити про останній напрямок, це буде стосуватися, наприклад, налагодження онлайн-системи виконання судових рішень, реєстрації підприємств або фізосіб-підприємців", - повідомив міністр юстиції.

Нагадаємо, в грудні Кабмін запустив офіс протидії рейдерству. За словами Олексія Гончарука, відкриття Офісу є елементами стратегії, які спрямовані на викорінення рейдерства в Україні.

Також повідомлялося, що 5 грудня парламент вніс зміни в Земельний кодекс для протидії рейдерству. За документ проголосували 362 народних депутати.

Крім того, в жовтні Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документ удосконалює процеси реєстрації бізнесу, нерухомості, а також регулює нотаріальні дії.

Міністр юстиції Денис Малюська: Закон про люстрацію потребує змін Уряд прискорив розгляд скарг у сфері держреєстрації
Новини України рейдерствоМіністерство юстиції України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся