Проблема рейдерства закрита на 90%, - Малюська

Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

Міністерство юстиції бачило це проблемою номер один в 2019 році

Проблема рейдерства в Україні закрита на 90%. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про пріоритети Міністерства юстиції, Малюська сказав:

"Взагалі пріоритетів багато. В цьому році проблемою номер один було рейдерство. Це питання на 90% ми закриємо до кінця року. Відповідно, це не буде проблемою номер один для наступного року".

Він також назвав ряд пріоритетів на наступний рік.

"2020 рік ми більше присвятимо тюрмам, арбітражам та юридичному протистоянню з Російською Федерацією, цифровізації процесів. Це, напевно, чотири ключових напрямки реформування. Якщо говорити про останній напрямок, це буде стосуватися, наприклад, налагодження онлайн-системи виконання судових рішень, реєстрації підприємств або фізосіб-підприємців", - повідомив міністр юстиції.

Нагадаємо, в грудні Кабмін запустив офіс протидії рейдерству. За словами Олексія Гончарука, відкриття Офісу є елементами стратегії, які спрямовані на викорінення рейдерства в Україні.

Також повідомлялося, що 5 грудня парламент вніс зміни в Земельний кодекс для протидії рейдерству. За документ проголосували 362 народних депутати.

Крім того, в жовтні Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документ удосконалює процеси реєстрації бізнесу, нерухомості, а також регулює нотаріальні дії.