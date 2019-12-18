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Кабмін запустив офіс протидії рейдерству

Новини » Політика     18.12.2019 - 16:29
Кабмін запустив офіс протидії рейдерству
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами Гончарука, відкриття Офісу є елементами стратегії, які спрямовані на викорінення рейдества в Україні

У середу, 18 грудня, Кабінет міністрів України запустив офіс протидії рейдерству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Як повідомляється, на офіційній церемонії відкриття був присутній прем'єр-міністр Олексій Гончаренко.

"Епоха рейдерства в Україні закінчилася. Ми починаємо новий етап захисту прав бізнесу і громадян. Відкриття офісу протидії рейдерству - крок до цього. Захищений бізнес - це інвестиції, нові робочі місця, добробут наших людей", - заявив прем'єр.

За його словами, відкриття Офісу та прийняті відповідні президентські закони є елементами єдиної стратегії, які спрямовані на викорінення рейдества в Україні.

Гончарук заявив, що на сьогоднішній день вже чимало було зроблено для захисту прав законних власників та зменшення корупційних ризиків. Зокрема, оновлено склад Антирейдерського комісії, скорочено термін допуску до розгляду скарги по суті до п'яти днів, а також запроваджено подання скарг в електронному вигляді.

"Ми можемо констатувати, що подолали системне рейдерство за короткий термін", - підкреслив Гончарук.

Також він додав, що за три місяці з 1404 скарг було розглянуто та прийнято рішення по 1064, а 368 реєстраторів із заплямованою репутацією заблокували доступ до реєстрів.

Прем'єр повідомив, що офіс протидії рейдерству та Антирейдерська комісія продовжать роботу по блокуванню "чорних реєстраторів", усунення слабких місць в реєстрах і законодавстві, переведення даних в електронну форму та посилення надійності авторизації при здійсненні транзакцій.

Нагадаємо, 5 грудня парламент вніс зміни в Земельний кодекс для протидії рейдерству. За документ проголосували 362 народних депутати.

Крім того, в жовтні Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документ удосконалює процеси реєстрації бізнесу, нерухомості, а також регулює нотаріальні дії.

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