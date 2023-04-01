Украина согласует налоговое законодательство с нормами ЕС, - Меморандум с МВФ

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались согласовать налоговое законодательство с нормами Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы определим к концу сентября 2023 года дополнительные меры по получению доходов, которые должны быть реализованы в 2023 году, сосредоточив внимание на тех, которые могут быть интегрированы в прогнозы доходов бюджета на 2024 год (например, согласование налогов с директивами ЕС)", - говорится в документе.

Власти также подтвердили намерение принять закон, который с 1 июля 2023 года отменит 2%-ный налог и позволит возобновить налоговые проверки.

"Закон устранит особенности применения упрощенного режима налогообложения налогоплательщиками по единому налогу в размере 2% и восстановит довоенный режим для этих налогоплательщиков с 1 июля 2023 года и аудиторские проверки", - говорится в меморандуме.

Еще одним компонентом закона будет восстановление ответственности за неиспользование контрольно-кассовой техники в торговых точках с 1 июля.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.