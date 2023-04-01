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Украина согласует налоговое законодательство с нормами ЕС, - Меморандум с МВФ

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Украина, Суббота 01 апреля 2023 10:45
Украина согласует налоговое законодательство с нормами ЕС, - Меморандум с МВФ Фото: Украина пообещала МВФ согласовать налоговое законодательство с нормами ЕС  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались согласовать налоговое законодательство с нормами Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы определим к концу сентября 2023 года дополнительные меры по получению доходов, которые должны быть реализованы в 2023 году, сосредоточив внимание на тех, которые могут быть интегрированы в прогнозы доходов бюджета на 2024 год (например, согласование налогов с директивами ЕС)", - говорится в документе.

Власти также подтвердили намерение принять закон, который с 1 июля 2023 года отменит 2%-ный налог и позволит возобновить налоговые проверки.

"Закон устранит особенности применения упрощенного режима налогообложения налогоплательщиками по единому налогу в размере 2% и восстановит довоенный режим для этих налогоплательщиков с 1 июля 2023 года и аудиторские проверки", - говорится в меморандуме.

Еще одним компонентом закона будет восстановление ответственности за неиспользование контрольно-кассовой техники в торговых точках с 1 июля.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, Кабинет министров одобрил проект письма о намерениях правительства и Национального банка Украины Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов.

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