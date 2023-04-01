Украина обязалась перед МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июля 2023 года вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Будет принят закон о восстановлении обязанности государственных служащих (но не участвующих непосредственно в мобилизационных и военных действиях) подавать и раскрывать свои декларации об имуществе во время военного положения", - говорится в документе.

Кроме того, этот структурный маяк на конец июля 2023 года предусматривает восстановление функции НАПК проверять декларации об активах.

Также в Меморандуме содержится обязательство обеспечить автоматическое внесение информации из других связанных баз данных и реестров с сохранением обязательства чиновника по правдивому и заполнению упрощенных декларации в период действия военного положения (структурный маяк на конец октября 2023 года).