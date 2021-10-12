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Брак газу для бюджетних установ. У Львівській області оголосили НС

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Вівторок 12 жовтня 2021 19:23
Брак газу для бюджетних установ. У Львівській області оголосили НС Фото: у Львівській області оголосили НС через брак газу для бюджетних установ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила надзвичайну ситуацію у Львівській області. Лише чверть бюджетних установ забезпечені природним газом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

За словами керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА Богдана Кейвана, станом на сьогодні, у Львівській області працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ. У цих установах є більше ніж 4 тисячі пунктів обліку газу, серед яких включені лише 986, що складає 23,4%.

"Враховуючи тривалість проведених торгів в системі Прозоро та їх незавершення в частині визначення переможців, як через відсутність достатньої кількості учасників, так і через значні коливання ціни на газ, маємо таку складну ситуацію у бюджетній сфері", – відзначив Кейван.

Комісія ТЕБ і НС прийняла рішення, що ситуація з відсутністю опалення є небезпечною не лише для мешканців бюджетних установ, але й для музейних фондів.

"Зараз ми бачимо, що лише чверть бюджетних користувачів природного газу провели всі необхідні дії, відтак ситуація, яка склалася, може призвести до того, що ми не увійдемо в опалювальний сезон своєчасно", – заявив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Закарпатська та Полтавська області оголосили надзвичайну ситуацію через постачання газу бюджетним установам.

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Львовская область
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