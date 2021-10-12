Брак газу для бюджетних установ. У Львівській області оголосили НС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid .

За словами керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА Богдана Кейвана, станом на сьогодні, у Львівській області працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ. У цих установах є більше ніж 4 тисячі пунктів обліку газу, серед яких включені лише 986, що складає 23,4%.

"Враховуючи тривалість проведених торгів в системі Прозоро та їх незавершення в частині визначення переможців, як через відсутність достатньої кількості учасників, так і через значні коливання ціни на газ, маємо таку складну ситуацію у бюджетній сфері", – відзначив Кейван.

Комісія ТЕБ і НС прийняла рішення, що ситуація з відсутністю опалення є небезпечною не лише для мешканців бюджетних установ, але й для музейних фондів.

"Зараз ми бачимо, що лише чверть бюджетних користувачів природного газу провели всі необхідні дії, відтак ситуація, яка склалася, може призвести до того, що ми не увійдемо в опалювальний сезон своєчасно", – заявив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.