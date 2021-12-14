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Через проблеми з диспетчеризацією в УЗ Україна втрачає гроші, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Через операційні проблеми в "Укрзалізниці" збільшується термін обороту вагонів, який, у свою чергу, призводить до підвищення тарифів на перевезення. Через це українська продукція стає неконкурентоспроможною на світових ринках, і у результаті вся економіка країни недоотримує прибуток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.

"Фактично для "Укрзалізниці" основне джерело доходу - вантажі ГМК. При цьому УЗ у другій половині цього року дуже сильно нас підводить, тому що збільшується собівартість перевезень. На те є дві причини: перша - збільшення обороту вагонів. Один і той же вантаж возиться повільніше, що призводить до зростання собівартості та до зривів поставок. А друге - це істотне, нічим економічно не обґрунтоване підвищення тарифів", - пояснив він.

За його словами, промисловці неодноразово закликали УЗ показати реальну собівартість перевезення вантажів, але компанія так і не показала цих розрахунків. Тому ніхто не розуміє, яка собівартість перевезення руди чи вугілля, а відповідно - наскільки обґрунтовані тарифи, які останніми роками неухильно зростають.

"Саме для наших вантажів тарифи зросли фактично більш ніж у півтора рази. Це призведе до того, що наша галузь втратить конкурентоспроможність на світових ринках, ми продамо менше і перевеземо менше. І в результаті та сама УЗ і вся держава Україна отримає набагато менше. Тут йдеться не про життєздатність галузі, а про життєздатність економіки країни", - підсумував Каленков.

Це вже не вперше, коли УЗ звинувачують у серйозному погіршенні операційних показників. Раніше заступник голови Профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін заявив, що через погіршення обороту вагонів в УЗ вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах. А компанія замість того, щоб нарощувати кількість вагонів, пропонує списати старі та ще більше погіршити ситуацію.

Нагадаємо, напередодні низка аграрних та промислових компаній звинуватили УЗ у зривах постачання вагонів, викликаних відсутністю локомотивів. Генеральний директор ПСГ "Ковальська" Сергій Пилипенко повідомив, що у листопаді компанія зупинила на кілька днів майже всі виробничі потужності через те, що УЗ не доставляла вчасно сировину.

А ДП "Артемсоль" поскаржилося прем'єр-міністрові на те, що УЗ не постачає на підприємство вагони, натомість тарифи на перевезення підвищила у кілька разів.

Як повідомлялось, раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського та призведе до серйозних проблем для "Укрзалізниці".

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Укрзалізниця