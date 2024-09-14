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"Пробили дно". Лубинец жестко прошелся по Красному Кресту

Суббота 14 сентября 2024 23:12
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"Пробили дно". Лубинец жестко прошелся по Красному Кресту Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 12 сентября, россияне обстреляли конвой МККК, в результате чего погибли трое украинцев, которые были работниками организации. Однако руководство отреагировало только вечером, не упомянув в своем заявлении виновников смерти.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что трагедия произошла утром в 9:10. Однако президент Международного комитета Красного Креста (МККК) опубликовала свое заявление только вечером, ни слова не сказав о россиянах.

"И ни слова не вспомнила о россиянах. Уже даже их работников убивают, к сожалению, наших граждан... Уже россияне вас убивают, по факту, представителей вашей организации. И вместо того, чтобы это осудить, срочно выйти с заявлением, направить отдельную миссию, требовать объяснений от россиян и сделать максимально свою работу, они ничего не делают и не говорят, тишина", - заявил Лубинец.

Он добавил, что сделал вывод о том, что МККК необходимо закрыть как в России, так и в Украине. Причиной является то, что организация "пробила дно".

"На мой взгляд дно МККК уже пробило окончательно и кроме закрытия и миссии (Международного комитета Красного Креста - ред.) в Российской Федерации да и по факту в Украине, мы уже от них ничего положительного получить не можем", - сказал уполномоченный ВРУ по правам человека.

Дмитрий Лубинец также отметил, что нынешнее руководство организации уничтожило имя МККК, которое имело многолетнюю историю. Кроме того, по его словам, на эту организацию уже можно "цеплять замок" и обращаться к их крупнейшим донорам с предложением создавать новую организацию, поскольку эта уже не эффективна.

Обстрел конвоя МККК

Напомним, что утром 12 сентября военные Российской Федерации обстреляли машины гуманитарной миссии МККК. Из-за атаки погибли трое граждан Украины, которые были работниками организации. Еще два человека пострадали.

Подробнее об обстреле конвоя МККК читайте в материале РБК-Украина.

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