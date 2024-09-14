"Пробили дно". Лубінець жорстко пройшовся по Червоному Хресту

У четвер, 12 вересня, росіяни обстріляли конвой МКЧХ, внаслідок чого загинули троє українців, які були працівниками організації. Проте керівництво відреагувало лише ввечері, не згадавши в своїй заяві винуватців у смертях.

Він зазначив, що трагедія сталась вранці, о 9:10. Однак президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) опублікувала свою заяву лише ввечері, ні слова не сказавши про росіян.

"І жодного слова не згадала про росіян. Вже навіть їхніх працівників вбивають, нажаль, наших громадян... Вже росіяни вас вбивають, по факту, представників вашої організації. І замість того, щоб це засудити, терміново вийти з заявою, направити окрему місію, вимагати пояснень від росіян та зробити максимально свою роботу, вони нічого не роблять і не кажуть, тиша", - заявив Лубінець.

Він додав, що зробив висновок про те, що МКЧХ необхідно закрити як в Росії, так і в Україні. Причиною є те, що організація "пробила дно".

"На мій погляд дно МКЧХ вже пробила остаточно і окрім закриття и місії (Міжнародного комітету Червоного Хреста - ред.) в Російській Федерації та і по факту в Україні, ми вже від них нічого позитивного отримати не можемо", - сказав уповноважений ВРУ з прав людини.

Дмитро Лубінець також зазначив, що нинішнє керівництво організації знищило ім'я МКЧХ, яке мало багаторічну історію. Крім того, за його словами, на цю організацію вже можна "чіпляти замок" та звертатись до їхніх найбільших донорів з пропозицією створювати нову організацію, оскільки ця вже не є ефективною.