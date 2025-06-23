"Пробила до подвала": Клименко рассказал о ракетном ударе по дому в Киеве

Обстрел Киевской области и Киева

Напомним, что ранее председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщал, что в результате вражеской атаки повреждения зафиксировали в трех районах Киевской области.

Также ночью российские войска совершили комбинированную атаку на Киев - применили как дроны-камикадзе, так и ракеты.

По информации Киевской городской военной администрации, поврежден ряд жилых домов, офисных центров и транспортной инфраструктуры, в частности один из выходов со станции метро "Святошин". Из-за обстрелов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Общее количество пострадавших в столице достигает 19 человек, среди них - дети и беременная женщина, шесть человек погибли.

В Киевской области также зафиксированы повреждения в трех районах - Бориспольском, Белоцерковском и Бучанском. Здесь враг попал по жилым домам, госпиталям и частным объектам, в результате чего погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.