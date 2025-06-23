"Пробила до подвала": Клименко рассказал о ракетном ударе по дому в Киеве

Ракета, которая попала в дом в Киеве, пробила все до самого подвала. Спасатели до сих пор деблокируют последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко во время пресс-конференции.
В результате вражеской атаки на Киев 23 июня одна из российских ракет пробила подвал пятиэтажного жилого дома в Шевченковском районе.
По его словам, спасательные службы работают на месте трагедии и уже деблокировали тело седьмого погибшего.
Известно, что в результате ночной атаки 23 июня погибли по меньшей мере 7 человек в столице, еще десятки - пострадали. Среди раненых есть дети и беременная женщина.
Ракетная атака задела сразу несколько районов Киева, в частности Голосеевский, Святошинский, Дарницкий, Подольский, Деснянский и Шевченковский.
В результате ударов повреждены жилые дома, административные здания, объекты инфраструктуры и автомобили.
В Шевченковском районе были полностью разрушены верхние этажи одного из домов, там работают десятки спасателей и спецтехника.
Напомним, что ранее председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщал, что в результате вражеской атаки повреждения зафиксировали в трех районах Киевской области.
Также ночью российские войска совершили комбинированную атаку на Киев - применили как дроны-камикадзе, так и ракеты.
По информации Киевской городской военной администрации, поврежден ряд жилых домов, офисных центров и транспортной инфраструктуры, в частности один из выходов со станции метро "Святошин". Из-за обстрелов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Общее количество пострадавших в столице достигает 19 человек, среди них - дети и беременная женщина, шесть человек погибли.
В Киевской области также зафиксированы повреждения в трех районах - Бориспольском, Белоцерковском и Бучанском. Здесь враг попал по жилым домам, госпиталям и частным объектам, в результате чего погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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