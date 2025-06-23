"Пробила до підвалу": Клименко розповів про ракетний удар по будинку в Києві

Обстріл Київської області та Києва

Нагадаємо, що раніше голова Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що внаслідок ворожої атаки пошкодження зафіксували у трьох районах Київської області.

Також вночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ - застосували як дрони-камікадзе, так і ракети.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, пошкоджено низку житлових будинків, офісних центрів та транспортної інфраструктури, зокрема один з виходів зі станції метро "Святошин". Через обстріли виникли пожежі, які оперативно ліквідовували рятувальники.

Загальна кількість постраждалих у столиці сягає 19 осіб, серед них - діти та вагітна жінка, шестеро людей загинули.

У Київській області також зафіксовано пошкодження у трьох районах - Бориспільському, Білоцерківському та Бучанському. Тут ворог влучив по житлових будинках, госпіталях і приватних об’єктах, внаслідок чого загинула одна жінка, ще кілька осіб отримали поранення.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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