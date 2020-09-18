Єрмак допустив скорочення штату ОП, щоб не збільшувати витрати

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних витрат на утримання органів влади під час економічної кризи, коментуючи проєкт державного бюджету на 2021 рік. Президент вимагає від усіх органів влади жорсткої економії.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Він зазначив, що всі витрати мають бути добре обґрунтованими та нагальними.

"Всіх чиновників, які дозволять собі неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу трату - ретельно перевіряти", - зазначив Єрмак.

Він повідомив, що звернувся до керівництва Міністерства фінансів України та Державного управління справами з проханням попрацювати з народними депутатами між першим і другим читаннями проєкт закону про держбюджет на 2021 рік для розумного скорочення витрат на забезпечення діяльності Офісу президента.

Єрмак закликав членів Кабміну і народних депутатів скоротити витрати, без яких можна обійтися в період кризи.

За інформацією Єрмака, чисельність працівників ОПУ найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014 році). Він підкреслив, що готовий на 10% скоротити штат Офісу президента, якщо виявиться неможливим зменшення витрат на його утримання.

Нагадаємо, в проєкт держбюджету 2021 року видатки із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році заплановані на рівні 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

Крім того, видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради у 2021 році складуть 2 282 685,8 тисяч гривень. Це на 12,0% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень).

Згідно з проєктом, видатки на Секретаріат Кабінету міністрів складуть 1 092 341,3 тисяч гривень. Це на 13,9% більше, ніж у поточному році (959 075,0 тисяч гривень).