ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Єрмак допустив скорочення штату ОП, щоб не збільшувати витрати

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 23:28
Єрмак допустив скорочення штату ОП, щоб не збільшувати витрати
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних витрат на утримання органів влади під час економічної кризи, коментуючи проєкт державного бюджету на 2021 рік. Президент вимагає від усіх органів влади жорсткої економії.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Він зазначив, що всі витрати мають бути добре обґрунтованими та нагальними.

"Всіх чиновників, які дозволять собі неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу трату - ретельно перевіряти", - зазначив Єрмак.

Він повідомив, що звернувся до керівництва Міністерства фінансів України та Державного управління справами з проханням попрацювати з народними депутатами між першим і другим читаннями проєкт закону про держбюджет на 2021 рік для розумного скорочення витрат на забезпечення діяльності Офісу президента.

Єрмак закликав членів Кабміну і народних депутатів скоротити витрати, без яких можна обійтися в період кризи.

За інформацією Єрмака, чисельність працівників ОПУ найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014 році). Він підкреслив, що готовий на 10% скоротити штат Офісу президента, якщо виявиться неможливим зменшення витрат на його утримання.

Нагадаємо, в проєкт держбюджету 2021 року видатки із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році заплановані на рівні 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

Крім того, видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради у 2021 році складуть 2 282 685,8 тисяч гривень. Це на 12,0% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень).

Згідно з проєктом, видатки на Секретаріат Кабінету міністрів складуть 1 092 341,3 тисяч гривень. Це на 13,9% більше, ніж у поточному році (959 075,0 тисяч гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Офіс президентаСкорочення
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся