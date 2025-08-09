Фамилии козацких и повстанческих родов, живущих и сегодня: а ваша там есть?
Украинская история богата на героические страницы борьбы за свободу, нашедшие свое отражение в фамилиях повстанцев и козаков. Многие из этих родовых имен дожили до наших дней и распространены в разных регионах Украины.
Какие фамилии напоминают о славных страницах национально-освободительных движений, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогическое общество Рідні.
На протяжении многих веков украинцы боролись за свою независимость, а из истории национально-освободительных движений остались уникальные фамилии, ассоциирующиеся с борьбой за свободу.
Фамилии гайдамаков
В Киевской области и на Брацлавщине активно действовали гайдамаки - повстанцы, которые боролись с притеснениями. Поэтому в Хмельницкой и Запорожской областях часто встречается фамилия Гайдамака, в Тернопольской - Гайдамаха, а в Житомирской - Гайдамачук.
Повстанческие роды Подолья и Карпат
На Подолье распространены фамилии Левенець и Дейнека, а в Карпатах - Опришко. Во Львовской и Ровенской областях часто встречают фамилию Дейнека, а на Волыни и в Кировоградской области - Дейнега. Также среди повстанческих родов представители фамилии Ватажко.
Козацкие фамилии и фамилии
Козачество сыграло важную роль в формировании украинской идентичности и дало начало многим родовым именам. Среди них:
- Гетьман
- Козак
- Лицар
- Запорожець
- Довбиш
- Хорунжий
- Кошовий
- Гарматій
- Гармаш
- Пушкар
- Пластун
- Компанієць
- Сердюк
- Сотник
- Полковник
- Асаул
- Чура
- Отаман
Фамилии, связанные с военной службой в других армиях
Из-за службы украинцев в польской, российской и австрийской армиях появились фамилии с оттенком этих культур:
- Посполитак
- Ритаровський
- Солдат
- Савдак
- Солдан
- Солдатенко
- Жовнір
- Жовнірович
- Гренадір
- Гусар
- Драгун
- Улан
- Райтер
Вас также может заинтересовать: