"Приведет к вечному миру": Трамп сделал интригующее заявление после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с руководителем Китая Си Цзиньпином была "отличной для обеих сторон" и в итоге "приведет к вечному миру".

Как сообщает, об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social .

"Моя встреча на уровне G2 с президентом Си Цзиньпином из Китая была отличной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США", - написал Трамп.

Характерно, что президент США снова использовал обозначение "G2" для своих переговоров с Китаем. G2 - неформальное обозначение для возможного варианта тесного американо-китайского сотрудничества, фактически дуумвирата, впервые предложенное американскими экономистами еще в 2005 году.

Сторонником G2 был известный американский политический деятель и политолог Збигнев Бжезинский, а реализовать этот концепт попыталась администрация 44-го президента США Барака Обамы, демократа. Однако из-за сопротивления китайских партийных элит, которые не желали делить будущий контроль над миром с кем-либо другим, идея осталась "на бумаге".