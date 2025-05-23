Приостановка движения в Карпатах: "УЗ" обнародовала изменения в расписании поездов
На пятницу, 23 мая, "Укрзализныця" изменила движение и расписание ряда поездов из-за с аварийной ситуацией в Карпатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Отмечается, что компания временно ввела сокращенные маршруты движения поездов:
Поезд №233 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); поезд №144 Рахов - Чернигов в 12:24 будет отправляться из Яремче;
Поезд №55 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Микуличин в 18:48;
Поезд №95 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 21:08;
Поезд №107 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;
Поезд №5 Запорожье - Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;
Поезд №25 Одесса - Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс этого поезда в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35;
Поезд №357 Киев - Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс этого поезда в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;
Поезд №1 Харьков - Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12;
Поезд №143 Сумы - Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов - Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.
Кроме того, пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя - Деловое будет ограничен до Делятина.
"Для пассажиров всех поездов дальнего следования, "Укрзализныця" организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 22 мая, на железнодорожном участке "Ясиня - Вороненко" на стыке Ивано-Франковской и Закарпатской областей, было выявлено проседание грунта и пути.
Из-за аварийной ситуации, "Укрзализныця" приостановила движение поездов на Раховском направлении.
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