Призупинення руху в Карпатах: "УЗ" оприлюднила зміни в розкладі поїздів
На п'ятницю, 23 травня, "Укрзалізниця" змінила рух і розклад низки поїздів через аварійну ситуацію в Карпатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Зазначається, що компанія тимчасово запровадила скорочені маршрути руху потягів:
Поїзд №233 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів - Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;
Поїзд №55 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;
Поїзд №95 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;
Поїзд №107 Київ - Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;
Поїзд №5 Запоріжжя - Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;
Поїзд №25 Одеса - Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;
Поїзд №357 Київ - Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;
Поїзд №1 Харків - Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;
Поїзд №143 Суми - Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів - Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.
Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия - Ділове буде обмежений до Делятина.
"Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення, "Укрзалізниця" організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 22 травня, на залізничній дільниці "Ясіня - Вороненко" на стику Івано-Франківської та Закарпатської областей, було виявлене просідання ґрунту та колії.
Через аварійну ситуацію, "Укрзалізниця" призупинила рух потягів на Рахівському напрямку.
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