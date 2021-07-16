ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Визнайте відповідальність: ЄС звернувся до Росії перед роковинами катастрофи MH17

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 16 липня 2021 22:24
Визнайте відповідальність: ЄС звернувся до Росії перед роковинами катастрофи MH17 Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зробив заяву від імені країн Євросоюзу щодо сьомих роковин катастрофи рейсу MH17 над Донбасом. Боррель закликав Росію визнати свою відповідальність за цю трагедію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Євроради.

Як наголосив Боррель, Євросоюз все ще відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких та готовий підтримувати зусилля для встановлення істини та забезпечення справедливості для 298 жертв катастрофи рейсу MH17 та притягнення винних до відповідальності.

"Посилаючись на свої попередні заяви, ЄС бере до відома всі кроки, які були зроблені в цьому відношенні, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і буде повною мірою буде співпрацювати з зусиллями по встановленню відповідальності, зокрема в рамках переговорів з Австралією та Нідерландами", - заявив він.

Рейс MH17 був збитий 17 липня 2014 року під час прольоту над окупованою територією Донецької області. Вважається, що літак збили проросійські бойовики з зенітного ракетного комплексу "Бук". Наразі справу щодо катастрофи MH17 розглядає суд Гааги.

Нагадаємо, суд у справі MH-17 відновить свої слухання на початку вересня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація MH17
NEWS
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі