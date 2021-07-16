Визнайте відповідальність: ЄС звернувся до Росії перед роковинами катастрофи MH17

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зробив заяву від імені країн Євросоюзу щодо сьомих роковин катастрофи рейсу MH17 над Донбасом. Боррель закликав Росію визнати свою відповідальність за цю трагедію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Євроради .

Як наголосив Боррель, Євросоюз все ще відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких та готовий підтримувати зусилля для встановлення істини та забезпечення справедливості для 298 жертв катастрофи рейсу MH17 та притягнення винних до відповідальності.

"Посилаючись на свої попередні заяви, ЄС бере до відома всі кроки, які були зроблені в цьому відношенні, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і буде повною мірою буде співпрацювати з зусиллями по встановленню відповідальності, зокрема в рамках переговорів з Австралією та Нідерландами", - заявив він.

Рейс MH17 був збитий 17 липня 2014 року під час прольоту над окупованою територією Донецької області. Вважається, що літак збили проросійські бойовики з зенітного ракетного комплексу "Бук". Наразі справу щодо катастрофи MH17 розглядає суд Гааги.