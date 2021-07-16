Признайте ответственность: ЕС обратился к России перед годовщиной катастрофы MH17

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление от имени стран Евросоюза по седьмой годовщины катастрофы рейса MH17 над Донбассом. Боррель призвал Россию признать свою ответственность за эту трагедию.

Как отметил Боррель, Евросоюз все еще испытывает глубокое сочувствие ко всем, кто потерял своих близких и готов поддерживать усилия для установления истины и обеспечения справедливости для 298 жертв катастрофы рейса MH17 и привлечения виновных к ответственности.

"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, ЕС принимает к сведению все шаги, которые были сделаны в этом отношении, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и в полной мере будет сотрудничать с усилиями по установлению ответственности, в том числе в рамках переговоров с Австралией и Нидерландами", - заявил он.