Куди звертатися, щоб знайти зниклу через війну людину: інструкція від Міноборони

В Міноборони дали інструкцію, де та як дізнатись щодо тих, хто зник під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Алгоритм дій, щоб повідомити про зниклу людину

"При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Україні з 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. На ній можна отримати відповіді на питання про вступ на службу.

Також МВС запустило "гарячу лінію" для родичів полонених, безвісти зниклих та загиблих українських військових.

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