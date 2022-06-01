МВС відкрило гарячу лінію для родичів військових
Фото: МВС відкрило гарячу лінію для родичів військових (Getty Images)
Міністерство внутрішніх справ запустило гарячу лінію для родичів полонених, безвісти зниклих й загиблих українських військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Одночасно працюватиме десять телефонних ліній для прийому дзвінків.
Під час дзвінку можна:
- надати інформацію про своїх рідних;
- отримати психологічну допомогу;
- отримати роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти й загиблих військових.
Номер гарячої лінії: +380894201866.
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