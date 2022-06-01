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МВС відкрило гарячу лінію для родичів військових

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Середа 01 червня 2022 12:17
МВС відкрило гарячу лінію для родичів військових Фото: МВС відкрило гарячу лінію для родичів військових (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство внутрішніх справ запустило гарячу лінію для родичів полонених, безвісти зниклих й загиблих українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Одночасно працюватиме десять телефонних ліній для прийому дзвінків.

Під час дзвінку можна:

  • надати інформацію про своїх рідних;
  • отримати психологічну допомогу;
  • отримати роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти й загиблих військових.

Номер гарячої лінії: +380894201866.

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