ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Визнання Трампом Голанських висот це "подарунок" Нетаньяху перед виборами, - Ердоган

Новини » Політика    24.03.2019 - 22:41
Визнання Трампом Голанських висот це "подарунок" Нетаньяху перед виборами, - Ердоган
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)

У понеділок Трамп повинен підписати указ про визнання анексії Голанських висот Ізраїлем

У неділю, 24 березня, президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара звернеться до Організації об'єднаних націй з питанням про приналежність Голанських висот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Ердогана, визнання президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом анексії Ізраїлем Голанських висот є "подарунком" для прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху перед парламентськими виборами в країні.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків глави Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що у понеділок, 25 березня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підпише указ про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки можуть офіційно визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами вже наступного тижня. Білий дім вже готує офіційний документ для кодифікації визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Зазначимо, на цьому тижні Дональд Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. Зокрема, він зазначив, що через 52 роки після Шестиденної війни настав час визнати ізраїльський суверенітет над цією територією.

Румунія перенесе своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва Помпео прокоментував порівняння визнання Голанських висот з Кримом
Новини України Сполучені Штати АмерикиІзраїльРеджеп Тайіп ЕрдоганГоланские высоты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся