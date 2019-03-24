Визнання Трампом Голанських висот це "подарунок" Нетаньяху перед виборами, - Ердоган

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)

У понеділок Трамп повинен підписати указ про визнання анексії Голанських висот Ізраїлем

У неділю, 24 березня, президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара звернеться до Організації об'єднаних націй з питанням про приналежність Голанських висот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Ердогана, визнання президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом анексії Ізраїлем Голанських висот є "подарунком" для прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху перед парламентськими виборами в країні.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків глави Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що у понеділок, 25 березня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підпише указ про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки можуть офіційно визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами вже наступного тижня. Білий дім вже готує офіційний документ для кодифікації визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Зазначимо, на цьому тижні Дональд Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. Зокрема, він зазначив, що через 52 роки після Шестиденної війни настав час визнати ізраїльський суверенітет над цією територією.