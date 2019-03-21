Трамп: США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що Голанські висоти представляють стратегічне значення для Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента США.

За його словами, Голанські висоти представляють стратегічне значення й важливі для безпеки Ізраїлю.

"Через 52 року настав час для США визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які представляють значення й важливі для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності!" - написав він.

Зазначимо, Голанські висоти - спірна територія, на яку претендують Сирія та Ізраїль. До 1967 року вони були частиною Сирії, проте в ході Шестиденної війни 1967 року дві третини висот були зайняті Ізраїлем.

РБК-Україна писало, що 10 квітня Іранські збройні формування випустили близько 20 ракет по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. У відповідь Ізраїль запустив з десяток ракет по Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти. Після цього США засудили ракетні удари Ірану по позиціях Ізраїлю.