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У США назвали терміни визнання Голанських висот частиною Ізраїлю

Новини » Політика    23.03.2019 - 11:29
У США назвали терміни визнання Голанських висот частиною Ізраїлю
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами наступного тижня

Сполучені Штати Америки можуть офіційно визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами вже наступного тижня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Білому домі.

Зокрема, представник адміністрації президента США зазначив, що Білий дім готує офіційний документ для кодифікації визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Він також припустив, що президент Дональд Трамп може підписати цей документ наступного тижня.

Нагадаємо, на цьому тижні Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. Зокрема, він зазначив, що через 52 роки після Шестиденної війни настав час визнати ізраїльський суверенітет над цією територією. Він також пояснив, що це рішення має стратегічне значення для безпеки Ізраїлю.

Відзначимо, до 1967 року Голанські висоти були частиною Сирії, але в ході Шестиденної війни Ізраїль взяв дві третини висот під свій контроль.

Ізраїльська сторона наполегливо доводить, що Голани з давніх-давен належали єврейському народу, а передача цієї території Сирії в 1923 році була незаконною. Зокрема, відповідно до мандату Ліги Націй Голани відводилися Великобританії, яка мала сприяти сприяти створенню "єврейського національного осередку". Крім того, з військової точки зору природний рельєф Голан ідеальний для забезпечення безпеки Ізраїлю на східних рубежах.
 

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