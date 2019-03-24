Признание Трампом Голанских высот, это "подарок" Нетаньяху перед выборами, - Эрдоган

Фото: Раджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)

В понедельник Трамп должен подписать указ о признании аннексии Голанских высот Израилем

В воскресенье, 24 марта, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обратится в Организацию объединенных наций с вопросом о принадлежности Голанских высот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Эрдогана, признание президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом аннексии Израилем Голанских высот является "подарком" для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед парламентскими выборами в стране.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что в понедельник, 25 марта, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подпишет указ о признании Голанских высот частью Израиля.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки могут официально признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами уже на следующей неделе. Белый дом уже готовит официальный документ для кодификации признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Отметим, на этой неделе Дональд Трамп заявил, что США намерены признать суверенитет Израиля над Голанами. В частности, он отметил, что через 52 года после Шестидневной войны настало время признать израильский суверенитет над этой территорией.