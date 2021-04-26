ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Визнання США геноциду вірмен: Туреччина готує відповідь за "обурливу" заяву

Новость на русском → Анкара, Понеділок 26 квітня 2021 04:41
Визнання США геноциду вірмен: Туреччина готує відповідь за "обурливу" заяву Фото: Туреччина готує відповідь США за визнання геноциду вірмен (pexels@enginakyurt)
Автор: Артур Родивилов

Заява президента США Джо Байдена про визнання вбивств вірмен в Османській імперії геноцидом є "просто обурливою". Туреччина відповість на нього в найближчі місяці.

Про це заявив офіційний представник турецького президента Ібрагім Калін, передає Reuters.

Парламент Туреччини зробить заяву у зв'язку з кроками США, вказав Калін.

"Найближчими днями та місяцями буде реакція різних форм і ступенів", - сказав Калін.

Турецька влада відповідатиме на цю "дуже невдалу і несправедливу заяву", запевнив він. За його словами, позиція американського президента не підтверджена історичними фактами.

Нагадаємо, Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом.

До цього Байден заявив Ердогану, що має намір визнати геноцид вірмен.

Нагадаємо, у 2019 році адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Турция геноцид
NEWS
В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу
В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей