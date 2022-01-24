Визнання "ЛДНР": у Держдумі розглянуть звернення до Путіна в лютому

Рада Державної Думи Росії прийняла рішення в лютому розглянути звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання так званої Донецької та Луганської "народних республік". Відповідний документ надійшов до російського парламенту минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Рада Думи прийняла рішення розглянути постанову (звернення до президента РФ про визнання "ЛДНР", - ред.) в лютому", - заявив перший заступник голови фракції Комуністичної партії РФ Микола Коломейцев.

Нагадаємо, минулого тижня до Держудми РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Однак його прес-секретар Дмитро Пєсков розкритикував ініціативу, оскільки вона може тільки посилити напруженість.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" стане очевидним виходом Росії з мінських угод. А спікер Верховної ради Руслан Стефанчук підкреслив, що можливе визнання "ЛДНР" - це "шлях у прірву".