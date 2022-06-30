У Білорусі почали масово вручати повістки до військкомату
У Білорусі військовозобов'язаних масово викликають у військкомати, нібито на навчання. Зокрема, мова йде про жителів Гомельської області, яка межує з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Дзеркало".
Вже кілька днів білоруси повідомляють про виклики до військкоматів військовозобов'язаних чоловіків і жінок.
"Судячи з повідомлень читачів, масово повістки стали надсилати останні три-чотири дні", - йдеться в повідомленні.
Також видання зазначає, що в повістках, які вручають військовозобов'язаним, не вказана причина, по якій потрібно з'явитися у військкомат. Натомість за неявку погрожують відповідальністю.
"Про виклики до військкоматів протягом найближчого місяця нам розповіли читачі зі столиці, а також Гродненської, Могилевської та Вітебської областей. Десь звіряють дані, десь викликають на навчання", - повідомляє "Дзеркало".
Водночас у військкоматах аргументують повістки мобілізаційними навчаннями.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.
Як відомо, з 22 червня в Білорусі проходять мобілізаційні навчання. За даними Міноборони країни, метою навчань є перевірка готовності військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням.