У Білорусі почали масово вручати повістки до військкомату

У Білорусі військовозобов'язаних масово викликають у військкомати, нібито на навчання. Зокрема, мова йде про жителів Гомельської області, яка межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання " Дзеркало ".

Вже кілька днів білоруси повідомляють про виклики до військкоматів військовозобов'язаних чоловіків і жінок.

"Судячи з повідомлень читачів, масово повістки стали надсилати останні три-чотири дні", - йдеться в повідомленні.

Також видання зазначає, що в повістках, які вручають військовозобов'язаним, не вказана причина, по якій потрібно з'явитися у військкомат. Натомість за неявку погрожують відповідальністю.

"Про виклики до військкоматів протягом найближчого місяця нам розповіли читачі зі столиці, а також Гродненської, Могилевської та Вітебської областей. Десь звіряють дані, десь викликають на навчання", - повідомляє "Дзеркало".

Водночас у військкоматах аргументують повістки мобілізаційними навчаннями.