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У Білорусі почали масово вручати повістки до військкомату

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Мінськ, Четвер 30 червня 2022 12:32
У Білорусі почали масово вручати повістки до військкомату Фото: навчання в Білорусі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі військовозобов'язаних масово викликають у військкомати, нібито на навчання. Зокрема, мова йде про жителів Гомельської області, яка межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Дзеркало".

Вже кілька днів білоруси повідомляють про виклики до військкоматів військовозобов'язаних чоловіків і жінок.

"Судячи з повідомлень читачів, масово повістки стали надсилати останні три-чотири дні", - йдеться в повідомленні.

Також видання зазначає, що в повістках, які вручають військовозобов'язаним, не вказана причина, по якій потрібно з'явитися у військкомат. Натомість за неявку погрожують відповідальністю.

"Про виклики до військкоматів протягом найближчого місяця нам розповіли читачі зі столиці, а також Гродненської, Могилевської та Вітебської областей. Десь звіряють дані, десь викликають на навчання", - повідомляє "Дзеркало".

Водночас у військкоматах аргументують повістки мобілізаційними навчаннями.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.

Як відомо, з 22 червня в Білорусі проходять мобілізаційні навчання. За даними Міноборони країни, метою навчань є перевірка готовності військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням.

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