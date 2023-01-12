Назначение Герасимова отражает системные проблемы у РФ, - Пентагон

"Мы говорили о некоторых из них в плане проблем с логистикой, командованием и управлением, поддержанием боеспособности, моральным духом и, в основном, большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой", - заявил он.

Райдер добавил, что Пентагон будет продолжать следить за подобными кадровыми перестановками в России.

"Я думаю, что мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении жизней невинных людей, а не тратила время на многочисленные перестановки в руководстве, и российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", - подчеркнул Райдер.

Напомним, Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине.

Кроме того, в октябре Суровикина был назначен новым командующим оккупантами в Украине.

Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

США пытались воспрепятствовать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.

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