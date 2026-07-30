Без приземления для зарядки: ученые научились питать дроны лазером

Китайские ученые разработали технологию, позволяющую заряжать дроны прямо во время полета с помощью лазера с земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в ScienceDirect.
Ученые объяснили: основным препятствием для передачи беспроводной энергии высокой мощности всегда оставался критический перегрев оборудования.
Мощные лазеры мгновенно нагревали компактные приемники - это приводило к потере эффективности и плавлению деталей.
Чтобы решить эту проблему, ученые создали двухслойное тандемное устройство .
Для дополнительной защиты от экстремальных температур (при тестах тепловизоры фиксировали нагрев до 80-90°C) в конструкцию интегрировали уникальные теплобарьерные нанокристаллы.
Вместо установки громоздкого оборудования на корпус исследователи разместили ультратонкий приемник под крылом беспилотника и разработали специальную систему воздушных каналов .
При движении аппарата встречный поток воздуха проходит через крыло и естественным образом охлаждает тыльную сторону приемника.
Принцип прост: чем больше разность температур между раскаленной лазером лицевой поверхностью и охлажденной тыльной частью, тем больше дополнительной энергии производит термоэлектрический слой.
В лабораторных условиях с использованием зеленого лазерного луча эффективность превращения света в электроэнергию достигла 38,49 процента.
Несмотря на успешные лабораторные тесты с запуском макета пропеллера, технология нуждается в дальнейшей доработке перед выходом на коммерческий рынок.
Инженерам предстоит решить ряд сложных задач: научить оптические системы точно отслеживать подвижный дрон на расстоянии нескольких километров в реальных погодных условиях, а также обеспечить безопасность полетов, чтобы высокомощный зеленый лазер случайно не ослепил пилотов гражданской авиации.
В случае успешной реализации технология позволит дронам выполнять длительные миссии по мониторингу лесов, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и круглосуточной доставки грузов без регулярных приземлений для замены батарей.