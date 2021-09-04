Таліби розігнали мирну акцію афганських жінок у Кабулі

У Кабулі афганські жінки вийшли на мирну акцію, щоб вимагати рівних прав. Однак акція була розігнана бойовиками "Талібан ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

У суботу десятки афганських жінок вийшли на вулицю, щоб вимагати своє право на роботу і роль в будь-якому майбутньому уряді Афганістану. Коли близько 50 жінок пройшли маршем до президентського палацу, їх зупинили таліби біля входу в Міністерство фінансів.

Одна з учасниць акцій каже, що таліби оточили їх і зажадали, щоб ті поверталися додому. Вони застосовували перцевий балончик і сльозогінний газ, а також стріляли в повітря. На них були червоні прапори і зброя.

"Це були не звичайні сили Талібану", - сказала жінка.