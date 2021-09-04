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Таліби розігнали мирну акцію афганських жінок у Кабулі

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Афганістан, Субота 04 вересня 2021 22:08
Таліби розігнали мирну акцію афганських жінок у Кабулі Фото: таліби розігнали мирну акцію жінок у Кабулі (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Кабулі афганські жінки вийшли на мирну акцію, щоб вимагати рівних прав. Однак акція була розігнана бойовиками "Талібан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

У суботу десятки афганських жінок вийшли на вулицю, щоб вимагати своє право на роботу і роль в будь-якому майбутньому уряді Афганістану. Коли близько 50 жінок пройшли маршем до президентського палацу, їх зупинили таліби біля входу в Міністерство фінансів.

Одна з учасниць акцій каже, що таліби оточили їх і зажадали, щоб ті поверталися додому. Вони застосовували перцевий балончик і сльозогінний газ, а також стріляли в повітря. На них були червоні прапори і зброя.

"Це були не звичайні сили Талібану", - сказала жінка.

Також відомо, що як мінімум одна жінка постраждала в результаті розгону протесту талібами. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як у жінки йде кров з рани на голові. Вона стверджувала, її вдарили таліби.

Нагадаємо, що таліби влаштували стрілянину на честь святкування захоплення останньої провінції. В результаті 17 осіб було вбито, ще кілька десятків отримали поранення.

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