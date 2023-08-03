Пришел по повестке и отказался воевать. В Кропивницком уклонист получил реальный срок

Жителя Кропивницкого приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации. Этого добились прокуроры Кировоградской области, обжаловав приговор районного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской областной прокуратуры.

Отмечено, что в области за период действия военного положения это первый приговор о реальном лишении свободы человеку, отказавшемуся от военной службы.

По данным следствия, 32-летний житель Кропивницкого получил повестку, медицинская комиссия сочла его годным к военной службе. Однако в декабре 2022 года он пришел в военкомат и открыто отказался от прохождения военной службы по мобилизации.

Суд первой инстанции признал уклоняющегося виновным по ст. 336 УК Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, однако на основании ст. 75 УК Украины он был освобожден от отбытия назначенного наказания сроком на 2 года.

Однако прокуроры не согласились с таким решением суда и подали апелляционную жалобу на мягкость назначенного наказания.

"Приговором коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Кропивницкого апелляционного суда апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, приговор районного суда в части назначенного наказания отменен с назначением обвиняемому наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с его реальным отбыванием", - говорится в сообщении.

Уклонение от мобилизации в Украине

После введения военного положения в Украине, которое Рада продлила до 15 ноября, правоохранители постоянно раскрывают новые схемы незаконного выезда военнообязанных мужчин из Украины.

Также ранее мы сообщали, что четыре военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу. Им сообщено о подозрении.

Проверки военкоматов в Украине

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ДБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.