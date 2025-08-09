Принимают с одного года. В Украине открывают центры педпартнерства

Традиционно в детсады принимали с 2,5-3 лет - из-за переполненности сети и отсутствия мест для самых маленьких. Однако сейчас громады видят в приеме младших детей выгоду: мамы быстрее возвращаются к работе, а учреждения сохраняют сеть и кадры.

Интерес к группам для детей от года

Несмотря на опасения, что из-за ситуации с безопасностью спроса на группы для детей от года не будет, интерес оказался высоким. Во Львове уже есть очереди: работают три группы, планируют открыть еще десять. Коновалова отмечает, что раньше ясли посещали преимущественно двухлетние дети, теперь же активно берут и младших.

По словам педагогов, адаптация "малышей" проходит легче, чем у трехлеток - они лучше едят, меньше болеют и быстрее привыкают. В то же время такие группы требуют большего количества воспитателей и дополнительного финансирования.

Центры педагогического партнерства

Еще одно направление - открытие центров педагогического партнерства. Это форматы, где мама приходит с ребенком на развивающие занятия. Ранее такие услуги предлагали в основном частные заведения, теперь их запускают и в коммунальном секторе.

По словам Коноваловой, центры полезны не только для развития ребенка, но и для поддержки родителей. Они помогают снизить послеродовую депрессию, дают ощущение коллектива и возможность получить совет и поддержку от других мам и специалистов.