Придет потепление. Синоптики рассказали, где завтра будет холоднее и дожди

"В субботу температура воздуха в большинстве областей будет составлять +10...+15 градусов, на юге и Закарпатье местами до +16 градусов. Только восточные области попадут в более холодную погоду, завтра там +5...+9 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, дожди предполагаются 1 апреля в западных, северных областях, плюс Винницкая, вечером Одесская, а в ближайшую ночь и завтра утром - на юге и востоке.

Что касается Киева, то в столицу апрель придет теплым, до +15 градусов.

"Будут бегать тучи, во второй половине дня - местами дождь", - добавила Диденко.