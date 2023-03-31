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Придет потепление. Синоптики рассказали, где завтра будет холоднее и дожди

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Начало апреля придет в Украину с потеплением: максимально температура поднимется до +16, прохладнее будет на востоке. Кроме того, в части регионов завтра ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В субботу температура воздуха в большинстве областей будет составлять +10...+15 градусов, на юге и Закарпатье местами до +16 градусов. Только восточные области попадут в более холодную погоду, завтра там +5...+9 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, дожди предполагаются 1 апреля в западных, северных областях, плюс Винницкая, вечером Одесская, а в ближайшую ночь и завтра утром - на юге и востоке.

Что касается Киева, то в столицу апрель придет теплым, до +15 градусов.

"Будут бегать тучи, во второй половине дня - местами дождь", - добавила Диденко.

Как сообщалось, несмотря на потепление, которое ожидается в Украине на ближайших выходных, очередного похолодания не избежать. Синоптик назвала дату.

Кроме того, ранее синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели.

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