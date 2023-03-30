Придет атмосферный фронт. Синоптик рассказала, где ждать осадки завтра

В пятницу, 31 марта, в Украину придет атмосферный фронт с запада. Он принесет дожди в западные области, северные, а днем дойдет до центральных, а также в Одесскую и Николаевскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В восточных областях в ближайшую ночь выпадет мокрый снег, завтра днем осадки прекратятся, даже выйдет солнышко. В Херсонской, Запорожье, в Крыму, в Днепре с районами, в Полтавской будет преобладать 31 марта сухая погода", - рассказала она. По словам синоптика, в ближайшую ночь ожидается от +4...-4, завтра днем в Украине +6...+12 градусов, в Луганской области - +3...+7 градусов. Погода в Киеве В столице март завершится холодноватой погодой: ночью 0...-2 градуса, днем +6...+9 градусов. "Во второй половине дня и вечером в пятницу в столице ожидается небольшой дождь", - добавила синоптик.