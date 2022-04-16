Залучення окупантів у Придністровському районі Молдови низькоймовірне, - Генштаб
Фото: залучення окупантів у Придністровському районі Молдови низькоймовірне (facebook.com/mid.mil.rus)
Генеральний штаб ЗСУ вважає, що Росія поки не планує залучати військових у Придністровському районі Молдови. Вважають, що ймовірність наразі є низькою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою", - пише пресслужба.
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