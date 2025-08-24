RU

СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники

Фото: СБУ и ССО ударили по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге на (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркий "хлопок" на производственных мощностях порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По предварительным данным, дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", одного из крупнейших производителей сжиженного газа в России.

На обнародованных видео виден мощный взрыв и масштабный пожар.

По информации, удар пришелся на установку криогенного фракционирования газового конденсата, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

Это уже второй успешный удар СБУ по Усть-Луге в 2025 году: первый состоялся в начале января.

"Через этот терминал россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая нужна россии для ведения войны", - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, что сегодня, 24 августа над портом Усть-Луга было зафиксировано десять беспилотников. Из-за обломков БПЛА возник пожар.

Из-за ситуации временно приостановлен прием рейсов в аэропорту Пулково.

Кроме того, 9 августа СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане на расстоянии более 1000 км от Украины.

