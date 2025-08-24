СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники

По предварительным данным, дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", одного из крупнейших производителей сжиженного газа в России.

На обнародованных видео виден мощный взрыв и масштабный пожар.

По информации, удар пришелся на установку криогенного фракционирования газового конденсата, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

Это уже второй успешный удар СБУ по Усть-Луге в 2025 году: первый состоялся в начале января.

"Через этот терминал россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая нужна россии для ведения войны", - сообщил информированный источник в СБУ.