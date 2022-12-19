Поздравили с Николаем. ВСУ уничтожили очередную "порцию" оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Судя по видео украинские военные метко попали миной в позицию оккупантов, точно попав в цель. На кадрах видно, что россияне не ожидали такого "подарка" и быстро начали бежать от места "прилета".

"Как 72 ОМБр поздравила оккупантов с Днем Святого Николая", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 520 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 800 своих военных.

Напомним, украинские военные остановили вражеские атаки в районе 15 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

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