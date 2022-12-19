ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поздравили с Николаем. ВСУ уничтожили очередную "порцию" оккупантов

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 декабря 2022 15:41
Поздравили с Николаем. ВСУ уничтожили очередную "порцию" оккупантов Фото: ВСУ уничтожили позицию оккупантов (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные решили "оригинально поздравить" российских военных с Днем Святого Николая, традиционно отмечаемым 19 февраля. ВСУ удалось уничтожить позицию оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Как 72 ОМБр поздравила оккупантов с Днем Святого Николая", - говорится в сообщении.

Судя по видео украинские военные метко попали миной в позицию оккупантов, точно попав в цель. На кадрах видно, что россияне не ожидали такого "подарка" и быстро начали бежать от места "прилета".

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 520 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 800 своих военных.

Напомним, украинские военные остановили вражеские атаки в районе 15 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах