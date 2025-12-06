ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Поздравили с Днем ВСУ. Киберкорпус ГУР "положил" ведущую логистическую компанию РФ

Суббота 06 декабря 2025 15:40
UA EN RU
Поздравили с Днем ВСУ. Киберкорпус ГУР "положил" ведущую логистическую компанию РФ Фото: благодаря атаке деактивировано более 700 компьютеров и серверов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Эдуард Ткач

В ночь на 6 декабря специалисты ГУР МО совместно BO Team нанесли киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре группы компаний "Элтранс+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В результате атаки деактивировано более 700 компьютеров и серверов, удалено более тысячи пользователей компании, а также уничтожено или зашифровано 165 терабайт критически важных данных.

Кроме того, поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, и осуществлен "дефейс" всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ.

Отметим, что "Элтранс+" входит в топ-10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России. Услугами "Элтранс+" пользуются более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Компания осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные, мультимодальные), складское хранение, перевозку сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.

Также "Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных комплектующих из Китая, которые используются российским ВПК.

Напомним, недавно мы писали, что с 24 на 25 сентября киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы "СПБ" и провайдера "ТрансТелеком". В результате атаки работа ресурсов была частично парализована.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля киберкорпус ГУР атаковал сетевую инфраструктуру "Газпром"". Позже стало известно, что были уничтожены критические данные о поставках, контрактах, финансах и управлении объектами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины ГУР Кибератака
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне