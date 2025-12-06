ua en ru
Привітали з Днем ЗСУ. Кіберкорпус ГУР "поклав" провідну логістичну компанію РФ

Субота 06 грудня 2025 15:40
UA EN RU
Привітали з Днем ЗСУ. Кіберкорпус ГУР "поклав" провідну логістичну компанію РФ Фото: завдяки атаці деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Едуард Ткач

В ніч на 6 грудня фахівці ГУР МО спільно BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній "Елтранс+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Внаслідок атаки деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, видалено більше тисячі користувачів компанії, а також знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних.

Крім того уражено систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищено декларації по всім вантажам, і здійснено "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ.

Зазначимо, що "Елтранс+" входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами "Елтранс+" користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.

Також "Елтранс+" займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електроних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським ВПК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що з 24 на 25 вересня кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на цифрову інфраструктуру російської національної платіжної системи "СПБ" і провайдера "ТрансТелеком". В результаті атаки робота ресурсів була частково паралізована.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 липня кіберкорпус ГУР атакував мережеву інфраструктуру "Газпром"». Пізніше стало відомо, що були знищені критичні дані про поставки, контракти, фінанси та управління об'єктами.

